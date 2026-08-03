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Desporto | 03-08-2026 13:29

GDRC Matas conquista Torneio de Futsal do Cercal

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A equipa do GDRC Matas sagrou-se campeã da 36.ª edição do Torneio de Futsal do Cercal, que terminou na noite de sábado, 1 de Agosto.

A equipa do GDRC Matas sagrou-se campeã da 36.ª edição do Torneio de Futsal do Cercal, que terminou na noite de sábado, 1 de Agosto. O torneio, promovido pelo Centro Desportivo, Social e Cultural do Cercal, Vales e Ninho, voltou a juntar atletas, dirigentes e população numa noite marcada pela competição, pelo convívio e pelo espírito desportivo. O GDRC Matas superiorizou-se no encontro da final e garantiu o primeiro lugar de uma prova que já conta com mais de três décadas de história e que continua a assumir-se como um momento de referência no calendário desportivo e social da freguesia.
O presidente da Câmara Municipal de Ourém, Luís Miguel Albuquerque, e o vereador Rui Vital assistiram ao jogo de atribuição dos terceiro e quarto lugares e à grande final. Os autarcas participaram depois na cerimónia de entrega dos prémios, juntamente com o presidente da Junta de Freguesia do Cercal, Filipe Pereira.

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