Obras do Pavilhão Multiusos de Amiais de Baixo à espera do Tribunal de Contas

A Câmara de Santarém adjudicou, em Junho, a empreitada de alteração e ampliação para as instalações do Pavilhão Multiusos de Amiais de Baixo à empresa Nova Gente – Empreitadas, S.A., pelo valor de 3.383.978€, mais IVA. E na segunda quinzena de Julho a Câmara e a Assembleia Municipal de Santarém aprovaram a repartição plurianual dos encargos, para o processo ser remetido a apreciação do Tribunal de Contas. Com o visto dessa entidade, as obras podem avançar.

O município considera que essa obra representa um dos maiores investimentos municipais previstos na qualificação de equipamentos colectivos do concelho e vai dotar a vila de Amiais de Baixo de um espaço multifuncional destinado à realização de actividades desportivas, culturais, recreativas e associativas. A empreitada prevê a alteração e ampliação das actuais instalações, aumentando a capacidade e a funcionalidade do espaço, proporcionando à comunidade uma infraestrutura mais moderna, funcional e ajustada às necessidades actuais e futuras.

A proposta recentemente aprovada pelos órgãos autárquicos “visa assegurar o enquadramento financeiro da empreitada, uma vez que a execução do investimento se distribui por mais de um ano económico”.