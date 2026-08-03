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Desporto | 03-08-2026 07:00

Obras do Pavilhão Multiusos de Amiais de Baixo à espera do Tribunal de Contas

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A Câmara e a Assembleia Municipal de Santarém aprovaram a repartição plurianual dos encargos da empreitada do Pavilhão Multiusos de Amiais de Baixo, para o processo ser remetido a apreciação do Tribunal de Contas. Com o visto dessa entidade, os tyrabalhos podem avançar.

A Câmara de Santarém adjudicou, em Junho, a empreitada de alteração e ampliação para as instalações do Pavilhão Multiusos de Amiais de Baixo à empresa Nova Gente – Empreitadas, S.A., pelo valor de 3.383.978€, mais IVA. E na segunda quinzena de Julho a Câmara e a Assembleia Municipal de Santarém aprovaram a repartição plurianual dos encargos, para o processo ser remetido a apreciação do Tribunal de Contas. Com o visto dessa entidade, as obras podem avançar.
O município considera que essa obra representa um dos maiores investimentos municipais previstos na qualificação de equipamentos colectivos do concelho e vai dotar a vila de Amiais de Baixo de um espaço multifuncional destinado à realização de actividades desportivas, culturais, recreativas e associativas. A empreitada prevê a alteração e ampliação das actuais instalações, aumentando a capacidade e a funcionalidade do espaço, proporcionando à comunidade uma infraestrutura mais moderna, funcional e ajustada às necessidades actuais e futuras.
A proposta recentemente aprovada pelos órgãos autárquicos “visa assegurar o enquadramento financeiro da empreitada, uma vez que a execução do investimento se distribui por mais de um ano económico”.

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