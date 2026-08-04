Árbitros da Liga 3 atrasam curso em Tomar por exigências financeiras

Os árbitros de futebol da categoria C3, responsáveis pelos jogos da Liga 3, atrasaram na segunda-feira, 3 de Agosto, o início do curso de reciclagem e avaliação que decorre em Tomar. Na origem do protesto estão reivindicações financeiras apresentadas no âmbito das negociações entre a Associação Portuguesa de Árbitros de Futebol (APAF) e o Conselho de Arbitragem da Federação Portuguesa de Futebol (FPF). Os 22 árbitros convocados deveriam ter iniciado a formação às 15h00, mas recusaram avançar à hora prevista, numa acção descrita como um “boicote” por fonte ligada ao processo. A Liga 3 arranca na sexta-feira, 7 de Agosto, e o curso é obrigatório para todos os agentes do sector antes do início das competições.

O protesto surge poucos dias depois de os árbitros das competições profissionais, das categorias C1 e C2, terem também suspendido as respectivas acções de formação, igualmente realizadas na cidade de Tomar. Nesse caso, a contestação esteve relacionada com declarações do presidente da FPF, Pedro Proença, sobre a arbitragem portuguesa. Pedro Proença reuniu-se na sexta-feira com os árbitros das competições profissionais, tendo apresentado explicações e lamentado o impacto das críticas feitas em gravações áudio que remontavam a 2024.

As acções de reciclagem e avaliação são promovidas pelo Conselho de Arbitragem da FPF e destinam-se a testar e actualizar as capacidades físicas, teóricas e técnicas dos árbitros. O novo protesto volta a expor o clima de tensão no sector numa altura em que as competições nacionais estão prestes a começar.

