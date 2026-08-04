Fightclub Santarém conquista seis títulos mundiais em Inglaterra

Os atletas da Fightclub Santarém estiveram em grande plano nos Campeonatos Mundiais da World Kickboxing Organisation (WKO), disputados entre 31 de Julho e 2 de Agosto, em Barnsley, Inglaterra. A comitiva conquistou seis títulos mundiais em disciplinas como boxe, low kick e full contact, levando as cores da academia e de Portugal ao lugar mais alto do pódio. Entre os resultados divulgados pela academia estão dois títulos mundiais alcançados pela atleta conhecida como “Iron Girl” e três conquistados por outro dos representantes da equipa, a que se juntou mais uma vitória mundial.

O feito reforça o percurso ascendente da Fightclub Santarém, que nos últimos anos tem somado títulos nacionais, europeus e mundiais. A academia já tinha estado em evidência no Campeonato Nacional Open de Jiu-Jitsu, com vários atletas de Santarém e Almeirim a alcançarem lugares no pódio.