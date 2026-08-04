Fightclub Santarém conquista seis títulos mundiais em Inglaterra
Academia escalabitana regressou de Inglaterra com seis títulos de campeão mundial, numa prestação que coloca Santarém no mapa internacional dos desportos de combate e confirma a evolução de um projecto que tem acumulado resultados dentro e fora do país.
Os atletas da Fightclub Santarém estiveram em grande plano nos Campeonatos Mundiais da World Kickboxing Organisation (WKO), disputados entre 31 de Julho e 2 de Agosto, em Barnsley, Inglaterra. A comitiva conquistou seis títulos mundiais em disciplinas como boxe, low kick e full contact, levando as cores da academia e de Portugal ao lugar mais alto do pódio. Entre os resultados divulgados pela academia estão dois títulos mundiais alcançados pela atleta conhecida como “Iron Girl” e três conquistados por outro dos representantes da equipa, a que se juntou mais uma vitória mundial.
O feito reforça o percurso ascendente da Fightclub Santarém, que nos últimos anos tem somado títulos nacionais, europeus e mundiais. A academia já tinha estado em evidência no Campeonato Nacional Open de Jiu-Jitsu, com vários atletas de Santarém e Almeirim a alcançarem lugares no pódio.