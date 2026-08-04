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Desporto | 04-08-2026 21:00

Portugal em sexto lugar no dueto técnico misto de natação artística nos Europeus

Portugal em sexto lugar no dueto técnico misto de natação artística nos Europeus
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Nadadores portugueses Daniel Ascenso e Beatriz Gonçalves terminaram no sexto lugar a final do dueto técnico misto de natação artística, nos Europeus de desportos aquáticos.

Os nadadores portugueses Daniel Ascenso e Beatriz Gonçalves terminaram no sexto lugar a final do dueto técnico misto de natação artística, nos Europeus de desportos aquáticos, em França. No Centro Aquático de Paris, a dupla lusa contabilizou 174,5467 pontos, ao ser avaliada em 98,0467 nos elementos e 76,5000 na impressão artística.
Numa final discutida entre oito duetos, a Grã-Bretanha sagrou-se campeã europeia com 229,6783 pontos, enquanto a Itália, com 229,0092, e a equipa de Atletas Neutros Autorizados, com 215,9201, fecharam o pódio.
Nos dois dias anteriores, Portugal foi 14.º classificado no dueto técnico feminino, com Anna Carvalho e Inês Dubini, e quinto no dueto misto livre, disputado por Cheila Vieira e Daniel Ascenso.
As competições de natação artística prosseguem até quarta-feira e estão integradas nos Campeonatos da Europa de desportos aquáticos, que reúnem cinco vertentes da natação e decorrem até 16 de agosto, em Paris.

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