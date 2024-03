Faixa de Gaza regista situação de fome nunca registada numa população em crise de segurança alimentar

1. Israel/TPO

Numa declaração conjunta, 25 ONG lembram que o acesso sem restrições da ajuda humanitária por via terrestre à Faixa de Gaza é essencial, sublinhando que o transporte aéreo ou marítimo é um complemento ao transporte terrestre e não um substituto. Segundo a Classificação Integrada das Fases de Segurança Alimentar e Nutricional, a situação de fome que vivem as pessoas na Faixa de Gaza atingiu a maior proporção alguma vez registada numa população em crise de segurança alimentar.

2. África Austral

Um novo relatório da Amnistia Internacional evidencia como os governos do Malawi, da Zâmbia e do Zimbabué não estão a conseguir proteger as mulheres que trabalham no comércio informal transfronteiriço da violência baseada no género e da exploração económica, numa realidade que está a privar as trabalhadoras de verem os seus direitos humanos serem cumpridos no contexto de trabalho digno. Estas mulheres são, frequentemente, vítimas de agressões físicas, assédio sexual e intimidação.

3- México

De acordo com o Comité para a Proteção dos Jornalistas, o México é o país mais perigoso do hemisfério ocidental para os jornalistas. Além de estar, consistentemente, entre os dez países com o maior número de assassinatos de jornalistas que permanecem por resolver, é também aquele com mais jornalistas desaparecidos do mundo sem que nenhum caso tenha levado a uma condenação. Desde o início deste século, pelo menos 141 jornalistas e outros profissionais de comunicação foram mortos.

4. Portugal

Look for Freedom é a nova campanha que transformou burcas abandonadas por mulheres afegãs em aviões, em peças de roupa que simbolizam a liberdade e a luta pelos direitos das mulheres no Afeganistão. O projeto resulta de uma ideia conjunta da designer Katty Xiomara e da política e ativista Zarifa Ghafari, - tendo criatividade da agência Havas – com o objetivo de divulgar a petição da Amnistia Internacional que pressiona para melhores condições de vida para as mulheres e meninas afegãs.

5. Paquistão

Desde 26 de fevereiro que as chuvas fortes e a queda de neve no Paquistão provocaram a morte de, pelo menos, 45 pessoas. Além disso, verificou-se a perda de casas, gado, culturas e infraestruturas essenciais em zonas do país que ainda não tinham recuperado do impacto devastador das cheias de 2022. A Amnistia Internacional insta o governo paquistanês a não limitar a sua atuação ao apoio de emergência, garantindo também assistência quanto à segurança alimentar e reconstrução.