Northius plantou árvores autóctones no Vale do Salmeirim

Acção inserida no âmbito do Dia da Floresta Autóctone teve como objectivo incentivar o envolvimento dos colaboradores na protecção do ambiente.

A Northius, grupo de educação e formação profissional, realizou uma acção de plantação de árvores autóctones no dia 19 de Novembro, no Vale do Salmeirim, em Santarém. A acção, inserida no âmbito do Dia da Floresta Autóctone, teve como objectivo sensibilizar para a importância da conservação da biodiversidade e incentivar o envolvimento dos colaboradores da Northius na protecção do ambiente.

A Northius é uma plataforma líder de educação digital que oferece formação com foco na empregabilidade. A empresa é multinacional e conta com quatro marcas distintas em Portugal. A Tokio School, Escola Tecnológica; a Nubika, Escola de formação especializada no sector veterinário; a 35mm, Escola audiovisual para Talent Makers e o Campus Training - Centro de formação para o mercado de trabalho.