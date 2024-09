Flávia Pimenta lidera PS de Vila Franca de Xira

Flávia Pimenta reflecte a aposta do PS em ter gente jovem a liderar o partido no concelho, já com as autárquicas de 2025 em vista.

Flávia Pimenta, ex-presidente da Juventude Socialista do concelho de Vila Franca de Xira no mandato de 2021-2023 e vice-presidente da Juventude Socialista da Federação da Área Metropolitana de Lisboa, foi eleita para liderar a secção do PS de Vila Franca de Xira. Com 30 anos, Flávia Pimenta reflecte a aposta do PS em ter gente jovem a liderar o partido no concelho, já com as autárquicas de 2025 em vista. A eleição dos novos membros foi avançada pelo PS em comunicado, que diz apostar na juventude e renovação sem perder de vista a continuidade do trabalho que tem sido feito nos últimos anos.

A nova composição do secretariado inclui também os nomes de Isabel Estevinha, Luís Rocha, Ana Cristina Santos, Roberto Treno, César Lourenço, Ana Serra, o actual presidente da câmara, Fernando Paulo Ferreira, a presidente da assembleia municipal, Sandra Marcelino, e Ana Carla Costa.

Na mesa da assembleia de militantes, a secção conta com a participação de personalidades como Maria da Luz Rosinha, Ricardo Carvalho e Manuel Simões Luís. “Esta eleição sinaliza uma mudança significativa na forma como o Partido Socialista de Vila Franca de Xira se organiza e enfrenta os desafios, pretendendo honrar o legado deixado pelos seus antecessores ao mesmo tempo que inova e se adapta às exigências de um futuro cada vez mais dinâmico e exigente”, refere o partido em comunicado.