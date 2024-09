Ampliação do cemitério de Vale de Santarém custa quase 400 mil euros

O executivo da Câmara de Santarém aprovou a atribuição de um apoio financeiro de 384.280€ à Junta de Freguesia de Vale de Santarém para ampliação do cemitério da vila. O município reconheceu a urgência e a importância da realização desta obra que vai permitir solucionar a falta de espaço para inumações e aumentar a lotação máxima do recinto. “Dada a limitada capacidade financeira da freguesia para a concretização do alargamento do cemitério torna-se essencial a atribuição deste apoio”, vinca o município em nota de imprensa.



Para além da aprovação desse montante, o executivo camarário também aprovou a celebração de um contrato interadministrativo de cooperação entre a Câmara de Santarém e a Junta de Freguesia de Vale de Santarém com vista à realização desta obra.