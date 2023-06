Áurea, The Peorth e Orquestra Ligeira do Exército na Feira do Tejo

Áurea, The Peorth, Orquestra Ligeira do Exército, Rui Drummond & The Soul Journey são os destaques musicais da Feira do Tejo que regressa a Vila Nova da Barquinha de 2 a 13 de Junho. Na sexta-feira, 2 de Junho, realiza-se a apresentação da Rota dos 5 Rios, organizada pela ADIRN – Associação para o Desenvolvimento Integrado do Ribatejo Norte, no Cais da Hidráulica. No sábado, 3 de Junho, destaque para o Kuri Kuri, festival para crianças e famílias. O Cruzeiro Religioso e Cultural do Tejo vai estar em Vila Nova da Barquinha a 3 de Junho pelas 09h15. Às 10h00, no Cais da Hidráulica, realiza-se o 10º Vogar contra a Indiferença: descida de canoa entre Vila Nova da Barquinha e Chamusca.

No domingo, 4 de Junho, regressa o Kuri Kuri e há Yoga no Parque Ribeirinho a partir das 10h30. Na quarta-feira, 7 de Junho, há corrida de toiros à portuguesa, pelas 22h00, na praça de toiros. Na quinta-feira, 8 de Junho, feriado do Corpo de Deus, pelas 15h00, destaque para a inauguração da exposição “Sonhos de Criança aos 80 – Ti Cunha e as suas casinhas”, organizada pela Associação Paio de Pele e exibida em Praia do Ribatejo.

Na sexta-feira, 9 de Junho, realiza-se a abertura oficial da Feira do Tejo, pelas 18h00, no Parque Ribeirinho, com um desafio fotográfico no Centro de Estudos de Arte Contemporânea. Uma hora depois, no mesmo local, decorre a iniciativa À Conversa com o escritor Telmo Mendes. Pelas 21h30, no AquaPalco, há danças de salão com Cir Ex Tuna. I Love Baile Funk sobe ao Palco Principal, pelas 22h30, seguindo-se o concerto com os Sempre a Abrir, a partir da meia-noite, no Parque Ribeirinho.

Sábado, 10 de Junho, destaque para uma aula aberta de Krav Maga (10h00), no Parque Ribeirinho. No Centro de Estudos de Arte Contemporânea, pelas 10h00, há workshop de iniciação à fotografia. Pelas 15h00, no auditório do centro cultural actua a banda de música dos Bombeiros Voluntários de Vila Nova da Barquinha. À mesma hora, na sede do Vespa Clube de Vila Nova da Barquinha, realiza-se a 19ª concentração VespAlmourol. No Parque Ribeirinho, entre as 15h00 e as 16h00, decorre animação de rua com Agostinho e Felicidade.

No Centro de Estudos, pelas 15h00, realiza-se uma palestra, intitulada Fotografia e as Redes Sociais, com Bernardo Alves. No domingo, 11 de Junho, destaque para um workshop de iniciação à fotografia (10h00); visita guiada ao Parque de Escultura de Arte Contemporânea (10h00) e Yoga no Parque (10h30). Da parte da tarde há xadrez, insufláveis e animação de rua. O Grupo de Cantares “Casa do Povo” actua no Palco de Santo António (16h00), seguindo-se a Escola de Música de Vila Nova da Barquinha (17h00). O concerto dos The Peorth tem início às 22h30 no Palco Principal.

A 12 de Junho destaque para as marchas populares (21h00), no Palco Santo António, e concerto de Rui Drummond & The Soul Journey, pelas 22h30, no palco principal. No último dia da Feira do Tejo há entrega de diplomas do concurso “Meu Querido Santo António”, na paróquia de Vila Nova da Barquinha (15h00). Pelas 15h30 há workshop de canoagem, seguindo-se animação de rua com os Farratuga. Pelas 18h30 há missa seguida de procissão em honra de Santo António. O certame termina com a actuação da Orquestra Ligeira do Exército (22h00) no palco principal.