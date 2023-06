Casa do Povo quer vender campo do Vialonga

A Casa do Povo de Vialonga colocou à venda por 2,5 milhões de euros as instalações onde o Grupo Desportivo de Vialonga (GDV) exerce a sua actividade desportiva. O anúncio está numa empresa imobiliária, o que gerou burburinho na comunidade. A Casa do Povo precisa de dinheiro para avançar com o projecto da Estrutura Residencial para Pessoas Idosas (ERPI), a tempo de candidatar a obra ao Plano de Recuperação e Resiliência (PRR). Existe um protocolo de utilização, que já foi assinado há dezenas de anos entre a Casa do Povo e o GDV, que estipula que o clube pode usar a propriedade da instituição enquanto mantiver a prática desportiva, a custo zero e por tempo indeterminado.

De acordo com o Plano Director Municipal (PDM) de Vila Franca de Xira, o terreno onde está o complexo desportivo do GDV está classificado como área desportiva e de lazer. A Casa do Povo adverte no anúncio de venda que quem comprar o património sabe que terá de encontrar solução para o clube.