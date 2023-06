“Santarém não tem poder no CNEMA”

Nuno Russo é vereador do PS na Câmara de Santarém com funções executivas no âmbito do acordo de governação firmado com o PSD

É também membro do conselho de administração do CNEMA e reconhece que o município devia ter mais peso na estrutura accionista e na gestão do parque de exposições. Foi secretário de Estado da Agricultura durante pouco mais de um ano, mas incompatibilidades funcionais com a ministra levaram à sua saída por mútuo acordo. Diz-se mais realizado como autarca do que nas funções de governante.

Como autarca, militante socialista e membro do conselho de administração do CNEMA, o que acha da CAP ter anunciado que não vai convidar membros do Governo para a Feira Nacional de Agricultura (FNA)? Isso é uma opção da CAP. Essas posições normalmente não têm o impacto que se pretende. Preferia muito mais que as pessoas fossem convidadas, fossem à feira e no sítio certo fossem confrontadas com as reivindicações, com as queixas, com as propostas, com tudo aquilo que porventura não esteja bem na agricultura e seja necessário melhorar. Não convidando as pessoas não há esse diálogo, essa possibilidade de trocar ideias, por muito que possa existir noutros locais. Era preferível que a senhora ministra e outros membros do Governo pudessem estar presentes, mas é uma posição da CAP que respeito.

Essa foi uma decisão unilateral da CAP, que é a maior accionista do CNEMA, ou foi partilhada com outros accionistas, nomeadamente a Câmara de Santarém? Foi uma decisão da CAP apresentada à administração do CNEMA.

E não manifestou oposição? Não. Achei que a decisão estava tomada e não vi razão para expressar a minha opinião.

Acha bem que a CAP use o CNEMA e a FNA como arma de arremesso político para as suas lutas corporativas? Deve-se politizar um certame com essas características? O CNEMA tem uma administração e a maioria do capital social é da CAP. A posição que a Câmara de Santarém tem é minoritária…

Mas a câmara tem dois elementos no conselho de administração do CNEMA… É verdade. Mas apesar da FNA ser o grande evento organizado pelo CNEMA, a posição da câmara é sempre minoritária face às posições que são lá tomadas, independentemente de poderem ser discutidas e melhoradas. No que toca a esta situação foi comunicado que a CAP tinha a intenção de tomar esta posição, à semelhança do que tinha feito na Ovibeja, e não houve grande discussão sobre a mesma.