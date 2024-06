Festa da Amizade em Benavente com muita sardinha para oferecer

São cinco mil quilos de sardinha que vão ser assadas em meia centena de fogareiros nas ruas de Benavente durante a Festa da Amizade – Sardinha Assada, que se realiza de 27 a 29 de Junho. Às cinco toneladas de sardinha juntam-se 10 mil unidades de pão e 5 mil litros de vinho. Desde 1969 que o último sábado do mês de Junho é o dia da sardinha assada, com os fogareiros colocados pelas ruas a partir das 22h00 para dar resposta às milhares de pessoas que acorrem aos festejos. Se esse é o ponto alto e mais emblemático da festa, o dia de sábado começa bem cedo com o desfile de campinos, cavaleiros amadores e animais pelas ruas da vila, em direcção ao Largo do Calvário. Depois seguem-se as provas de condução de jogos de cabrestos e a picaria à vara larga, que atraem sempre muitos amantes das tradições ribatejanas.

Um dos momentos mais emotivos é a homenagem ao campino. Paulo Vasco vai ser distinguido publicamente, na presença dos seus pares, no recinto da picaria no sábado às 11h30. Ao final da tarde de sábado, dá-se a habitual entrada de um toiro bravo com campinos e cabrestos pelas ruas da vila. Num percurso de aproximadamente um quilómetro, em plena Estrada Nacional 118, cabe à mestria dos campinos conduzir o toiro pelo asfalto e fazê-lo entrar na manga das largadas.

Ferro e Fogo, Quem é o Bob?, Némanus, Fifi Milho, Cromos da Noite e Miguel Bravo fazem parte da oferta musical dos festejos. Juntam-se ao longo da festa a animação com vários DJ, actuação de ranchos folclóricos, Jorge Paulo e Susana e baile com Bruno China.