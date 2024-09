Reaprender a viver após grave acidente de viação

Bruno Filipe de Brito teve de reaprender a viver aos 17 anos, após um acidente de viação no dia 21 de Novembro de 2009. O automóvel, conduzido pela mãe e onde também viajava o irmão mais novo e um primo, entrou em despiste e embateu contra dois postes de electricidade. Um deles caiu sobre o tejadilho do carro e provocou-lhe um traumatismo cranioencefálico que o deixou em estado muito grave. Ficou duas semanas internado em coma induzido no Hospital de São José, em Lisboa, depois passou para o antigo Hospital Reynaldo dos Santos, em Vila Franca de Xira, até regressar a casa para recuperar. A mãe não quis que fosse para Alcoitão defendendo que o melhor para o filho era recuperar em casa com a família.