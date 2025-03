Guida Botequim e Manuel Cruz Ferreira

Uma das frases que melhor define a presidente da União de Freguesias de Achete, Póvoa de Santarém e Azóia de Cima foi partilhada numa entrevista a O MIRANTE em 2023: “Sou mais pelas pessoas do que pelos partidos”. Manuel Cruz Ferreira, natural de Coruche, é uma das pessoas mais respeitadas no concelho de Azambuja depois de grande parte da sua vida profissional ter sido passada naquele concelho como médico de Medicina Geral e Familiar.

Uma das frases que melhor define a presidente da União de Freguesias de Achete, Póvoa de Santarém e Azóia de Cima foi partilhada numa entrevista a O MIRANTE em 2023: “Sou mais pelas pessoas do que pelos partidos”. É assim Guida Botequim, uma mulher simpática que gosta de sorrir e de estar com as pessoas. Quase metade da sua vida tem sido passada a trabalhar num banco, cumprindo assim um sonho de criança. No entanto, a entrada na vida política, sobretudo na junta, deu-lhe outra bagagem e uma nova missão de vida: trabalhar em prol da população independente de poderes partidários porque acredita que um autarca deve estar na política pelas pessoas e pelos projectos. Guida Botequim é uma mulher bem resolvida, feliz e encontra sempre na família, sobretudo nos seus dois filhos, o conforto que precisa nos dias menos coloridos.