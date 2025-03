Munícipes da zona sul do Cartaxo sentem-se ignorados pela autarquia

Munícipe Manuela Carvalho vive no lado sul do Cartaxo e afirma que as estradas naquela zona estão em péssimo estado, lamentando que a população que ali reside não têm recebido a mesma atenção que é dada a outras partes da cidade. Presidente da câmara diz que todos são tratados por igual.

Na última sessão camarária do Cartaxo a munícipe Manuela Carvalho acusou o executivo da câmara municipal de ignorar os problemas das pessoas que residem na zona sul da cidade, onde muitas estradas e ruas estão degradadas, constituindo assim um perigo para quem ali circula. O presidente da câmara, João Heitor, assegura que a zona sul não foi esquecida e que já foi inclusive realizado um projecto para a zona.

Manuela Carvalho lamenta viver numa zona em que, afirma, ao contrário da zona sul e do centro, não têm sido realizadas obras, sentindo que os habitantes estão a ser ignorados pela autarquia. A munícipe refere que já se apresentou várias reclamações ao executivo, mas que até agora só tem visto ruas e estradas do centro serem pavimentadas e requalificadas. “Se pago os meus impostos, também quero ter benefícios. Só vejo serem realizadas obras noutros sítios, como na rua 5 de Outubro recentemente”, disse.

João Heitor afirma que, de facto, o município ainda tem muitas zonas que precisam ser melhoradas e requalificadas, mas sublinha que nos últimos três anos foram realizadas diversas intervenções na cidade. O autarca salienta que as reclamações de Manuela Carvalho são bem sustentadas, uma vez que durante vários anos a zona sul foi esquecida, assegurando que o paradigma com o actual executivo mudou. O presidente da câmara reconhece que o executivo tem dado prioridade às ruas mais movimentadas, onde passam milhares de carros e pessoas por dia. No entanto, João Heitor adianta que estão a ser planeadas intervenções em outras via, tendo inclusive iniciado o projecto para a zona sul, que contempla abrir a rua Nova do Açude até à José Maria Nicolau, onde será criado um espaço de usufruto para a comunidade e também um estacionamento. “Este projecto pretende melhorar a circulação nesta zona e aumentar a segurança dos peões e dos automobilistas. Estamos confiantes que em breve podemos apresentar publicamente o projecto”, revelou.

O autarca adianta ainda que está a ser realizado um projecto de recuperação da passagem hidráulica da rua dos Nogueiras, que vai contemplar a melhoria da pavimentação, desde a urbanização Encosta do Sol até à entrada da Estrada Nacional 3.