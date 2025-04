Distrito de Santarém foi o que teve maior subida da criminalidade violenta no país

No conjunto dos 21 municípios do distrito de Santarém a criminalidade violenta aumentou mais de 30 por cento, apesar de ter havido uma diminuição do total de crimes em 2024. A violência doméstica teve uma ligeira subida de mais três casos.

O número de crimes no distrito de Santarém em 2024 diminuiu, mas subiram os números dos crimes de violência doméstica e criminalidade violenta, segundo os dados do Relatório Anual de Segurança Interna. As cidades de Santarém, Ourém, Tomar e Torres Novas e a vila de Benavente são as que registaram mais crimes no ano passado, representando quase metade do total de ocorrências de todo o distrito num total de 44 por cento dos 14.005 crimes participados às autoridades. Entre 2023 e 2024 a criminalidade em geral no distrito de Santarém diminuiu em 579 casos, menos 4%, acompanhando a tendência nacional em que apenas Évora e Coimbra tiveram um ligeira subida de 0,1% e 0,2%. Em todo o país houve 354.878 casos criminais, menos 17.117 que em 2023.

O número de crimes no geral está ao nível de há noves anos em que se registou no distrito de Santarém 14.182 casos. A criminalidade violenta e grave é que teve uma subida abrupta, tendo o distrito de Santarém sido o que em termos percentuais mais aumentou a nível nacional com mais 33,3% de casos do que em 2023, passando de 321 ocorrências para 428 em 2024. Os distritos que mais se aproximaram foram os de Castelo Branco (30,5%) e Portalegre (30,4%), mas com menos expressão em termos do número de casos, que foram de mais 32 e 34 respectivamente. Santarém faz parte dos 11 distritos que viram este fenómeno aumentar.

Em relação à violência doméstica houve um aumento ligeiro no distrito de três casos, situando-se o total de ocorrências no ano passado em 1035, com uma variação de mais 0,3%, contrariando a tendência nacional, em que houve uma diminuição de 240 casos, o que representa menos 0,8% no universo das 30.221 situações registadas em 2024. Por tipologia, a violência doméstica contra cônjuge ou análogos é no distrito o crime mais participado, seguindo-se a condução sob efeito de álcool igual ou superior a 1,2g/l, que até desceu 22,6% para 847 casos, e ofensas à integridade física simples.

Os furtos em residências com arrombamento, escalonamento ou chaves falsas foi o teve uma grande diminuição de participações às autoridades, com menos 24,1% tendo ficado nos 350 casos em 2024. A ameaça e coacção também está entre os crimes mais participados, com 730 casos e um aumento de 2,1%. O furto de veículo motorizado aumentou 20,9% para 336 ocorrências. O furto de oportunidade (de objectos não guardados) aumentou 10,8%, tendo tido no ano passado 339 participações às forças de segurança. O furto de metais não preciosos teve 390 casos participados, registando um aumento de 2,9%.

O crime violento que mais ocorreu na área dos 21 municípios do distrito foi o de roubo por esticão, com 103 casos num aumento de 123,9%. O roubo na via pública teve 100 casos e a resistência e coacção sobre funcionário, geralmente agressões a agentes da autoridade, registou 48 casos com uma diminuição de 14,3%. O crime violento menos participado foi o de extorsão sexual, com 29 situações.