Pedro Duarte da Graça e Mário Silvestre

A Guarda Nacional Republicana (GNR) no distrito de Santarém ganhou um novo fulgor desde que o coronel Pedro Duarte da Graça tomou posse como o seu novo comandante, em Outubro de 2022. Natural de Riachos, no concelho de Torres Novas, Duarte da Graça passou muitos anos a palmilhar o país, e além-fronteiras, adquirindo a experiência e formação necessárias para ser um líder de homens e mulheres diferenciado que sabe ouvir os outros e influenciar pelo exemplo. Com uma postura assente nos valores e princípios do rigor, honestidade e camaradagem, o comandante do Comando Territorial de Santarém da GNR conta na sua folha de serviço com vários louvores e condecorações, nacionais e estrangeiras, e é responsável, juntamente com a sua equipa, pela segurança de mais de 365 mil habitantes na região ribatejana.

A nomeação de Mário Silvestre como comandante nacional de emergência e protecção civil só surpreendeu quem desconhece os muitos anos de trabalho em prol da causa pública, da segurança e do bem-estar das pessoas do antigo Comandante dos Bombeiros Municipais do Cartaxo, corporação que liderou durante sete anos. A palavra “amigo” é muitas vezes utilizada por quem o conhece com mais proximidade, assim como as palavras “lealdade” e “dedicação”. Mário Silvestre, que também foi durante muitos anos, comandante operacional do Comando Distrital de Operações de Socorro de Santarém, foi oficial do Exército e integrou os quadros do Ministério da Justiça. É licenciado em Gestão de Empresas e pós-graduado em Higiene e Segurança no Trabalho. Um currículo que, embora excelente, não é tão notório como as suas qualidades enquanto ser humano.