Incêndio nas barreiras de Santarém

Um incêndio deflagrou cerca das 17h15 desta quinta-feira, 5 de Setembro, nas barreiras de Santarém. O fogo mobilizou várias corporações de bombeiros e um helicóptero que fez várias descargas no local de difícil acesso, perto das Portas do Sol e nas traseiras da Casa de Alcáçovas. Por precaução as autoridades evacuaram o jardim das Portas do Sol onde estavam alguns turistas.

Cerca das 18h00 o incêndio já estava dominado e o helicóptero foi desmobilizado.