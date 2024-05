Coruche assinalou o 25 de Abril com inaugurações

Autarcas, populares e comunidade escolar marcaram presença na inauguração do Núcleo Escolar do Biscainho, em Coruche, que decorreu no dia 25 de Abril. O espaço vai servir 50 crianças do ensino básico e pré-escolar e conta com salas modernas, refeitório e equipamentos de ensino e lazer. Tendo em conta o aumento do número de famílias que tem escolhido o Biscainho para viver, o Núcleo Escolar tem capacidade para acolher mais crianças.

A obra era para ter sido inaugurada há mais tempo mas atrasou. De acordo com o presidente da Câmara de Coruche, Francisco Oliveira (PS), só com infraestruturas de qualidade é possível fixar pessoas no território. “O caminho foi longo. Pedimos desculpa pelo atraso na obra. Mas Abril deixou o legado da escola pública e hoje fizemos história. Cabe aos professores manter viva a democracia”. Um dia feliz para o presidente da Junta de Freguesia do Biscainho, Joaquim Paulino. A O MIRANTE conta que foi aluno naquela escola, construída na década de 50. “Levei aqui reguadas. Fazia falta há muito tempo uma nova escola porque esta já estava obsoleta”, referiu. O autarca deixou ainda um recado aos que não acreditavam que nascesse a obra: “Temos aqui uma prova do trabalho desenvolvido pela câmara e pela junta para os que dizem que nada se faz”.



Urbanização do Planalto com novo parque urbano

A urbanização Casas do Planalto, em Coruche, conta com um novo Parque Urbano. Depois do primeiro concurso para a obra ter ficado deserto, foi possível avançar com a empreitada num segundo concurso e inaugurar o parque na manhã de 25 de Abril. O Parque Urbano do Planalto contempla jardim, equipamentos infantis, mesas, bancos, e zonas de sombra e de convívio para a população. A obra custou mais de 376 mil euros mais IVA e, de acordo com o presidente da Câmara de Coruche, a zona já merecia ter um espaço ajardinado.