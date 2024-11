Continuam as falhas no abastecimento de água em Tomar

As falhas no abastecimento de água continuam a dar que falar no concelho de Tomar. O tema voltou a ser abordado em reunião de câmara, desta vez na sessão de 11 de Novembro. O vereador do PSD, Tiago Carrão, questionou a gestão socialista relativamente a projectos que possam estar a ser preparados para resolver o problema. A vice-presidente da câmara, Filipa Fernandes (PS), garantiu que o município está a trabalhar em soluções.

Tiago Carrão disse que nas últimas semanas vários cidadãos têm reportado episódios de falhas no abastecimento de água um pouco por todo o concelho. O autarca considera que é uma situação “muito complicada”, não só do ponto de vista social como também da sustentabilidade. “Sabemos que é urgente e importante a requalificação destas redes de abastecimento e sabemos também que cabe à Tejo Ambiente a intervenção nessa área”, referiu. O vereador social democrata questionou o executivo relativamente à existência de projectos a serem executados ou preparados para aproveitar oportunidades de financiamento que possam existir. “Sabemos que estamos a falar de muito dinheiro para requalificar estas condutas de abastecimento de água, mas é necessário e tem que ser encarado como uma prioridade para a governação”, sublinhou. Tiago Carrão perguntou se o tema está em cima da mesa como prioritário junto da Tejo Ambiente.

Filipa Fernandes, que conduziu a sessão camarária na ausência do presidente da câmara, revelou que o tema foi falado recentemente entre si e o presidente da câmara, por causa do orçamento para 2025. A autarca informou que o presidente da Câmara de Tomar e membro do conselho de administração da Tejo Ambiente, Hugo Cristóvão, vai aproveitar a próxima reunião de coordenação da Tejo Ambiente para fazer uma “concertação” com a entidade, relativamente ao abastecimento de água. “O senhor presidente irá solicitar à Tejo Ambiente qual a previsão de substituição de condutas danificadas, bem como a instalação de novas para algumas zonas do nosso concelho” disse.