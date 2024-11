Morre no primeiro dia de trabalho em fábrica de insectos em Santarém

Luís Vicente de 31 anos de idade morreu na madrugada de sexta-feira, 8 de Novembro, num acidente de trabalho na fábrica de insectos para fertilizantes na agricultura, na zona industrial de Santarém. O operário, que estava a trabalhar pela primeira vez na EntoGreen, depois de ter estado em formação, ficou esmagado numa máquina robotizada de paletização, estando as causas do acidente a serem investigadas pela Autoridade para as Condições do Trabalho. O acidente ocorreu cerca das 2h15.

Os colegas de trabalho já estavam a prestar os primeiros socorros quando chegaram os bombeiros e os elementos da Viatura Médica de Emergência e Reanimação, mas não se conseguiu salvar e o óbito foi confirmado no local. Ao que parece o trabalhador terá entrado na máquina que é protegida por gradeamento para fazer alguma manutenção.

Luís Vicente vivia com os pais, a esposa e uma filha de quatro anos no Bairro do Girão, em Santarém. Era adepto e sócio da União Desportiva de Santarém, sendo o sócio nº 150 e era também membro da claque do clube. Segundo a união desportiva, era uma presença assídua nos jogos em casa da equipa sénior, acompanhando-a com regularidade nas deslocações fora, “onde o seu amor e paixão pelo clube eram bem visíveis na bancada” no apoio à nossa equipa.

A morte está a provocar uma onda de consternação entre amigos e familiares de Luís Vicente, que não escondem a sua comoção em várias publicações nas redes sociais.