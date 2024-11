O primeiro pagador

O vereador da Câmara do Cartaxo Fernando Amorim (PS) exibiu em reunião do executivo o primeiro ticket de estacionamento pago no parque subterrâneo do Cartaxo.

O vereador da Câmara do Cartaxo Fernando Amorim (PS) exibiu em reunião do executivo o primeiro ticket de estacionamento pago no parque subterrâneo do Cartaxo, que passou a ser taxado este mês de Novembro. O parque de estacionamento subterrâneo foi construído durante a presidência do socialista Paulo Caldas, na mesma altura em que se construiu a praça junto aos paços do concelho e levou à alteração da circulação na Estrada Nacional 3, que atravessa o Cartaxo. “Durante alguns anos lutei por este ticket”, disse Fernando Amorim, não sabemos se com orgulho ou disfarçada ironia, já que, embora tanto tenha lutado, teve de ser a nova gestão PSD a pôr a coisa a funcionar….