Unidades de saúde de Santarém recebem carros eléctricos para apoio domiciliário

A Câmara de Santarém ofereceu dois veículos 100% eléctricos às Unidades de Saúde do Planalto e de São Domingos. As viaturas destinam-se a reforçar o apoio domiciliário na prestação de cuidados de saúde primários. A entrega dos automóveis resulta de uma candidatura da Administração Regional de Saúde aos fundos do PRR – Plano de Recuperação e Resiliência.

As duas viaturas eléctricas, entregues ao abrigo da transferência de competências para os municípios na área da Saúde, foram acompanhadas dos respectivos pontos de carregamento para assegurar o imediato carregamento no ponto de utilização. O presidente da Câmara de Santarém, João Leite, sublinhou que os médicos, enfermeiros e restantes prestadores de cuidados de saúde, merecem ter as melhores condições de trabalho, a bem da população.

Acompanhado pelo vereador com o pelouro da Saúde, Alfredo Amante e por Tatiana Silvestre, presidente do Conselho de Administração da Unidade Local de Saúde (ULS) da Lezíria, e Hugo Sousa, vogal executivo da mesma entidade, João Leite afirmou que “a importância do trabalho de proximidade entre o município de Santarém e a ULS Lezíria, tem permitido acompanhar, a par e passo, as transformações e necessidades sentidas pelo sector, no concelho”.