Apoio da AIP a empresas do sector da Defesa

A AIP está a trabalhar num projecto que pretende colmatar o défice de capacidade de resposta das empresas portuguesas para satisfazer as exigências e a competitividade no acesso aos programas e instrumentos de investimento financeiro na área do sector da Defesa. A informação foi dada pelo seu presidente, José Eduardo Carvalho, na sessão de abertura do seminário “Economia de Defesa: Estratégias e Impactos no Novo Contexto Geopolítico”, que a Associação Industrial Portuguesa (AIP), em parceria com a EuroDefense, realizou dia 2 de Julho. O dirigente adiantou que a AIP vai identificar as potenciais empresas candidatas, dar assistência técnica no cumprimento dos requisitos prévios, apoiar a elaboração de candidaturas e fazer o acompanhamento das mesmas junto das entidades financiadoras. O objectivo é submeter dez candidaturas de empresas portuguesas em 2026, 15 em 2027 e 15 em 2028.

Para José Eduardo Carvalho, é preciso aprofundar a reflexão sobre os efeitos que o crescimento da despesa na Defesa terá no PIB uma vez que, referiu, “os países da União Europeia que mais investem na Defesa são aqueles que actualmente apresentam as maiores taxas de crescimento”.