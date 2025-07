Chamusca e Alcanena no top 25 dos municípios mais baratos para comprar casa em Portugal

Dos 25 municípios mais baratos para comprar casa em Portugal, Penamacor, no distrito de Castelo Branco, ocupa o primeiro lugar. Os proprietários neste município pedem, em termos medianos, 464 euros por metro quadrado (euros/m2), sendo este o metro quadrado mais barato do país para comprar casa, segundo uma análise do idealista, o Marketplace imobiliário de Portugal. Na região ribatejana, apenas figuram o município de Alcanena, onde comprar casa custa cerca de 660 euros/m2, e no último lugar do ranking encontra-se o município de Chamusca, custando o metro quadrado 736 euros.

O ranking dos cinco municípios mais baratos completa-se com Penacova, no distrito de Coimbra (488 euros/m2), Sabugal, na Guarda (488 euros/m2), Miranda do Corvo, em Coimbra (513 euros/m2) e Pampilhosa da Serra, em Coimbra (513 euros/m2).

Com valores iguais ou inferiores a 650 euros por metro quadrado, encontram-se ainda os municípios de Melgaço, em Viana do Castelo (524 euros/m2); Crato, em Portalegre (532 euros/m2); Vouzela, em Viseu (600 euros/m2); Gouveia, na Guarda (605 euros/m2); Santa Comba Dão, em Viseu (609 euros/m2); Idanha-a-Nova, em Castelo Branco (622 euros/m2); Fronteira, em Portalegre (643 euros/m2); Sever do Vouga, em Aveiro (648 euros/m2); Paredes de Coura, em Viana do Castelo (650 euros/m2) e Mogadouro, em Bragança (650 euros/m2).

O ranking continua com Tábua, em Coimbra (675 euros/m2); Seia, na Guarda (679 euros/m2); Penela, em Coimbra (701 euros/m2); Nelas, em Viseu (706 euros/m2); Arganil, em Coimbra (712 euros/m2); Campo Maior, em Portalegre (718 euros/m2); Montalegre, em Vila Real (727 euros/m2) e Fundão, em Castelo Branco (730 euros/m2).