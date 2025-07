Festas da Tapada – Almeirim com música, procissão e gastronomia

A procissão em honra de Nossa Senhora da Conceição, integrada no programa das festas da Tapada – Almeirim, realiza-se no domingo, dia 13, último dos festejos, a partir das 19h30, após a missa na capela da localidade.

Mais tarde, nesse dia, há fados com Ana Paula Santos, Carlos Pelarigo e Manuel José Duarte, acompanhados pela guitarra de Nuno Ezequiel e pela viola de Gilberto Silva. A festa termina com a actuação de Rafael Vargas.

A decorrer, ao longo de sexta-feira, sábado e domingo (11,12 e 13), no Complexo Desportivo, as Festas anuais da Tapada, concelho de Almeirim, são um local de convívio e de animação, com um programa musical variado e para todos os gostos, desde o folclore ao rock. Há também música do DJ Reflexus, na sexta à noite e baile com Helena Correia, no sábado.