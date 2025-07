Jorge Borga da Silva é o candidato do PS à Junta de Freguesia de Muge

Jorge Borga da Silva é o nome escolhido pelo Partido Socialista para liderar a candidatura à Junta de Freguesia de Muge nas próximas eleições autárquicas, a 12 de Outubro. Com 49 anos, natural da freguesia e com um percurso no associativismo local e na política autárquica, assume a candidatura com o objectivo de “servir a terra com dedicação e confiança no trabalho da equipa”.

Electromecânico de profissão, Jorge Borga da Silva está ligado ao Centro de Bem-Estar Social de Muge e é uma das figuras centrais da Sociedade Filarmónica de Muge, onde tem dinamizado actividades culturais e musicais que levaram o nome da freguesia além-fronteiras. Acredita que Muge “é uma terra de oportunidades que merece empenho na criação de melhores condições para todos, das crianças aos mais velhos”. Com uma mensagem centrada na valorização da experiência, o candidato socialista defende que o futuro da freguesia passa por uma aposta clara no investimento, na criação de emprego e no desenvolvimento turístico. “Queremos uma freguesia atractiva, com serviços públicos de qualidade e um quotidiano cuidado com a dedicação que as pessoas merecem”, sublinha, reforçando ainda que “o incentivo às associações é essencial para potenciar o nosso património histórico e cultural”.