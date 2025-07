Evento juntou fado e vinho numa experiência surpreendente. Junto à albufeira de Castelo do Bode, o enólogo Pedro Sereno falou do seu projecto, numa nova etapa da sua vida a solo.

Pedro Sereno com fado à beira rio em mais uma edição do Sons na Adega de Tomar

A Adega Pedro Sereno, no Cruto, freguesia de Serra, recebeu no dia 5 de Julho a quinta edição do Sons na Adega, iniciativa da Câmara de Tomar em parceria com as adegas dos produtores de vinhos certificados pela CVR Tejo. O evento juntou fado e vinho numa experiência surpreendente.

Junto à albufeira de Castelo do Bode, o enólogo Pedro Sereno falou do seu projecto, numa nova etapa da sua vida a solo. Segundo Pedro Sereno, o projecto teve início em 2019, com a recuperação da adega do avô, tendo como principal objectivo ser um projecto diferenciador pela qualidade. “Das raízes profundas da região, nasce um vinho autêntico e singular, numa homenagem às tradições locais e à riqueza de castas antigas, preservadas e cuidadosamente trabalhadas”, referiu o enólogo.

Durante o evento, os participantes ficaram a conhecer as suas duas marcas. Os vinhos Marquês de Tomar, produzidos em parceria com a família Costa Cabral, pretendem elevar a história, cultura e os antepassados de Tomar. Os vinhos Pedro Sereno, produzidos em pequenas produções, têm como objectivo dar a conhecer o “quanto diferenciador é o terroir das vinhas quase com cem anos”.

O fado voltou a ser o grande destaque do evento, com a fadista Sara Paixão e a participação especial do tomarense Peu Madureira. Os fadistas estiveram acompanhados por Daniel Freire (guitarra portuguesa), Pedro Soares (viola de fado) e Vasco Sousa (contrabaixo).

O Sons na Adega vai fazer uma pausa, entre Agosto e Setembro, regressando para a sexta edição no dia 4 de Outubro, na Adega Casal das Freiras, em Madalena.