Tomar dançou ao ritmo do Festival tomar.a.dança

Tomar voltou a ser palco do Festival de Dança de Tomar - tomar.a.dança. A iniciativa, promovida pela Escola Vocacional de Dança do Centro de Formação Artística da SFGP - Sociedade Filarmónica Gualdim Pais, com o apoio da Câmara de Tomar, reuniu talentos e companhias profissionais de referência. Com espectáculos na Sociedade Filarmónica Gualdim Pais e no Cine-Teatro Paraíso, passaram por Tomar nomes como Quorum ballet, AZA Dance Program, Perfomact e Escola Superior de Dança.

Dirigido principalmente a alunos dos 10 aos 18 anos com experiência em dança, o festival ofereceu, para além de espectáculos, uma programação diversificada e intensiva. Integrando aulas técnicas, workshops e masterclasses, o evento afirmou-se, uma vez mais, como um “espaço de excelência” para a formação artística de jovens bailarinos.