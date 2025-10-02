Perturbações no fornecimento de água em Alenquer devido a rotura

Uma rotura na conduta da rede de abastecimento de água, localizada na Rua Damião de Góis, no Camarnal, está a provocar falhas de pressão e perturbações no fornecimento às populações do Camarnal e da Bemposta, na União de Freguesias de Alenquer.

A intervenção da Águas de Alenquer, SA, prolonga-se até dia 3 de Outubro e obriga também ao corte de trânsito em várias artérias da localidade. As Ruas da Liberdade, João de Deus e de Santo António poderão estar totalmente interditas à circulação durante os trabalhos.