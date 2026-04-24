25 de Abril sempre, museus é que nem vê-los…

O Museu de Abril e dos Valores Universais (MAVU), em Santarém, é falado há uma década mas continua sem sair do papel. Os planos têm saído furados, quer quanto à data de concretização, que de início chegou a ser vaticinada para o cinquentenário da Revolução dos Cravos, quer quanto ao modelo do projecto, que passou de uma construção de raiz para a implantação na ala principal da antiga Escola Prática de Cavalaria, restando saber quando. Entretanto, também o centro interpretativo do 25 de Abril em Lisboa foi notícia recentemente, porque continua sem localização definida onde se possa instalar. Caso para dizer: 25 de Abril sempre, museus logo se vê....