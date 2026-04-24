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Destaques | 24-04-2026 07:00

Chega faz da renúncia programa político em Ourém

Chega faz da renúncia programa político em Ourém
- foto DR
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Em Ourém, o Chega parece ter descoberto uma nova forma de fazer política: apresenta listas para ir a votos e depois passa o mandato a brincar ao “jogo das cadeiras”.

Em Ourém, o Chega parece ter descoberto uma nova forma de fazer política: apresenta listas para ir a votos e depois passa o mandato a brincar ao “jogo das cadeiras”. Em apenas seis meses já somou seis renúncias. Houve desistências na câmara, na assembleia municipal e até numa assembleia de freguesia. Provavelmente o partido deve estar a testar a resistência dos eleitores à base de abandono em série. Agora há uma nova vereadora, Cristina Pereira, que promete oposição activa e vigilância cerrada. O que é óptimo, desde que o primeiro milagre seja vigiar a estabilidade dentro da própria casa.

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