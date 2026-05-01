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Destaques | 01-05-2026 12:00

Dia do Desporto e da Comunidade Educativa no Agrupamento José Relvas

Dia do Desporto e da Comunidade Educativa no Agrupamento José Relvas
Um dia para mexer o corpo, fortalecer laços e abrir a escola à comunidade - foto O MIRANTE
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Ao longo de 7 de Maio, quinta-feira, decorrem actividades desportivas, recreativas e de sensibilização, abertas a todas as idades.

O Agrupamento de Escolas José Relvas, em Alpiarça, vai promover, no próximo dia 7 de Maio, Dia do Desporto e da Comunidade Educativa, um conjunto de actividades que pretende reforçar a ligação entre a escola e a comunidade local, promovendo estilos de vida saudáveis e uma cultura desportiva activa junto de alunos, famílias e população em geral.
Ao longo do dia, serão dinamizadas actividades desportivas, recreativas e de sensibilização, abertas a todas as idades, incluindo dança, canoagem, rappel, hipismo, jogos tradicionais, BTT, caça ao tesouro, atletismo, tiro com arco, voleibol, teqball, ténis, futebol, fitness, cycling e cross-training, entre outras.
A actividade conta com a colaboração de diversos parceiros institucionais e associativos, entre os quais a Câmara Municipal de Alpiarça, a Junta de Freguesia, a Associação de Pais, os Bombeiros Municipais de Alpiarça e o Clube Desportivo “Os Águias”, entre outras entidades, que irão contribuir com as suas áreas de especialidade, como o ginásio Fitness Factory de Almeirim, a Academia 100% e a Escola de Dança Society.
O Dia do Desporto e da Comunidade Educativa pretende dar a conhecer o trabalho desenvolvido pelo Agrupamento de Escolas José Relvas e pelas entidades parceiras, reforçando a cooperação entre a escola e a comunidade e afirmando a escola como um espaço aberto, dinâmico e promotor de cidadania, saúde e inclusão.

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