E-Redes interrompe fornecimento de energia no Forte da Casa

A E-Redes, Distribuição de Electricidade, S.A. vai proceder a uma interrupção pontual no fornecimento de energia eléctrica no próximo dia 3 de Maio, domingo, no Forte da Casa, no âmbito de trabalhos de conservação de infra-estruturas da rede.

De acordo com a informação divulgada, a interrupção irá afectar a Rua Dona Maria I, a Rua Padre José Rota e a Urbanização Colina Sol.

O corte de energia está previsto entre as 06h00 e as 11h00, podendo, no entanto, prolongar-se até às 15h00 devido a eventuais imprevistos na execução dos trabalhos.

A intervenção tem como objectivo garantir a qualidade e a fiabilidade do serviço de distribuição de energia eléctrica, refere a empresa.