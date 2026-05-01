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Destaques | 01-05-2026 12:00

E-Redes interrompe fornecimento de energia no Forte da Casa

E-Redes interrompe fornecimento de energia no Forte da Casa
FOTO ILUSTRATIVA - FOTO DR
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A medida deve-se a trabalhos de conservação na rede que vão ser efectuados dia 3 de Maio.

A E-Redes, Distribuição de Electricidade, S.A. vai proceder a uma interrupção pontual no fornecimento de energia eléctrica no próximo dia 3 de Maio, domingo, no Forte da Casa, no âmbito de trabalhos de conservação de infra-estruturas da rede.
De acordo com a informação divulgada, a interrupção irá afectar a Rua Dona Maria I, a Rua Padre José Rota e a Urbanização Colina Sol.
O corte de energia está previsto entre as 06h00 e as 11h00, podendo, no entanto, prolongar-se até às 15h00 devido a eventuais imprevistos na execução dos trabalhos.
A intervenção tem como objectivo garantir a qualidade e a fiabilidade do serviço de distribuição de energia eléctrica, refere a empresa.

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