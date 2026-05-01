Grupos de Santarém no Hip Hop International Portugal

Os grupos FD Anonymous e Three’s Enough, sediados em Santarém, vão lutar pelo título nacional de Hip Hop Dance, no Hip Hop International Portugal que se realiza de 1 a 3 de Maio, na Póvoa Arena, na Póvoa de Varzim.

O evento, reconhecido internacionalmente como a porta de entrada das equipas portuguesas para o Campeonato do Mundo de Hip Hop nos Estados Unidos da América, reúne este ano um número recorde de 200 grupos e mais de 3000 participantes, oriundos de todo o país.