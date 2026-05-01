Destaques | 01-05-2026 10:00
Grupos de Santarém no Hip Hop International Portugal
foto ilustrativa
A 12.ª edição do Hip Hop International Portugal vai decorrer na Póvoa de Varzim de 1 a 3 de Maio.
Os grupos FD Anonymous e Three’s Enough, sediados em Santarém, vão lutar pelo título nacional de Hip Hop Dance, no Hip Hop International Portugal que se realiza de 1 a 3 de Maio, na Póvoa Arena, na Póvoa de Varzim.
O evento, reconhecido internacionalmente como a porta de entrada das equipas portuguesas para o Campeonato do Mundo de Hip Hop nos Estados Unidos da América, reúne este ano um número recorde de 200 grupos e mais de 3000 participantes, oriundos de todo o país.
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