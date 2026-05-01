Destaques | 01-05-2026 12:00
Jantar, tragédia e Euromilhões dão mote a comédia em Alenquer
A AlenPalco tem nova sessão para o espectáculo de humor negro “Sexta-feira 13” que sobe ao palco do Auditório Damião de Góis, em Alenquer.
A AlenPalco - Companhia de Teatro da Vila, anunciou uma nova sessão do seu mais recente espectáculo, “Sexta-Feira 13”, que terá lugar no dia 3 de Maio, às 17h00, no Auditório Damião de Góis, em Alenquer.
A peça apresenta uma comédia de humor negro, onde um aparentemente banal jantar de amigos é interrompido por uma notícia inesperada em directo, dando origem a uma sucessão de acontecimentos marcados por tensão, segredos e reviravoltas. Pelo meio, surge ainda um inesperado jackpot do Euromilhões, que vem adensar o enredo.
Com classificação etária para maiores de 12 anos, o espectáculo promete envolver o público numa narrativa onde o acaso e o imprevisto se cruzam com o lado mais irónico da vida.
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