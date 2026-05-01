Jantar, tragédia e Euromilhões dão mote a comédia em Alenquer

A AlenPalco - Companhia de Teatro da Vila, anunciou uma nova sessão do seu mais recente espectáculo, “Sexta-Feira 13”, que terá lugar no dia 3 de Maio, às 17h00, no Auditório Damião de Góis, em Alenquer.

A peça apresenta uma comédia de humor negro, onde um aparentemente banal jantar de amigos é interrompido por uma notícia inesperada em directo, dando origem a uma sucessão de acontecimentos marcados por tensão, segredos e reviravoltas. Pelo meio, surge ainda um inesperado jackpot do Euromilhões, que vem adensar o enredo.

Com classificação etária para maiores de 12 anos, o espectáculo promete envolver o público numa narrativa onde o acaso e o imprevisto se cruzam com o lado mais irónico da vida.