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Destaques | 01-05-2026 07:00

O autarca que sabe que imigrante não é palavra de arremesso

O autarca que sabe que imigrante não é palavra de arremesso
- foto O MIRANTE
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O Cavaleiro Andante reparou que, nas cerimónias oficiais do 25 de Abril no Entroncamento, Nelson Cunha distinguiu-se por ser o único que leva a mão ao peito quando toca “A Portuguesa”.

O Cavaleiro Andante reparou que, nas cerimónias oficiais do 25 de Abril no Entroncamento, Nelson Cunha distinguiu-se
por ser o único que leva a mão ao peito quando toca “A Portuguesa”. Tendo sido emigrante durante muitos anos em Inglaterra, e por isso imigrante para quem é de lá, talvez saiba que a palavra pátria pesa mais quando se olha para ela de longe, com saudades e a vida metida numa mala. Curioso é que represente o Chega, partido que tantas vezes fala dos que vêm de fora como se nunca ninguém de cá tivesse precisado de partir. Nelson Cunha, nesse gesto simples, acaba por lembrar ao seu próprio partido que emigrar não é uma teoria de comício: é necessidade e coragem.

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