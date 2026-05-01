Destaques | 01-05-2026 10:00
Ponte da Chamusca: a vergonha que um dia pode custar vidas
- foto DR
Na Ponte da Chamusca já não se perde apenas tempo: perde-se juízo, paciência e, qualquer dia, perde-se uma vida.
Na Ponte da Chamusca já não se perde apenas tempo: perde-se juízo, paciência e, qualquer dia, perde-se uma vida. O Cavaleiro Andante viu o vídeo do carro dos bombeiros entalado em marcha de urgência e percebeu que a velha ponte deixou de ser património rodoviário para passar a ser uma roleta russa sobre o Tejo. Durante anos empurraram-se promessas com a barriga, fizeram-se remendos, puseram-se semáforos, cortou-se aqui, abriu-se acolá…A ponte João Joaquim Isidro dos Reis já deu o que tinha a dar. As pessoas estão fartas de promessas. Mexam-se de uma vez por todas!.
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