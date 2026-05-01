“Uma Aventura” pela Golegã conquista leitores e vence prémio

O livro “Uma Aventura na Curva do Rio”, cuja história tem como cenário a vila da Golegã, foi distinguido com o Prémio Livro do Ano Bertrand, vencendo na categoria de livros infantis. A obra integra a conhecida colecção juvenil “Uma Aventura”, da autoria de Ana Maria Magalhães e Isabel Alçada, e leva os leitores até à Golegã, território conhecido pela sua ligação ao cavalo, ao Tejo e às tradições ribatejanas.

Na edição deste ano do prémio estiveram a votação 271 obras, publicadas ou reeditadas em Portugal ao longo do ano. A escolha de “Uma Aventura na Curva do Rio” como Livro do Ano na categoria infantil representa também um motivo de orgulho para a Golegã, que vê nesta distinção uma forma de promover o concelho junto dos mais novos e das famílias. A presença da vila ribatejana numa colecção tão popular da literatura infanto-juvenil portuguesa constitui mais uma oportunidade para divulgar o património, a identidade e os lugares que fazem da Golegã uma referência cultural e turística.