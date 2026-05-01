uma parceria com o Jornal Expresso
01/05/2026

Edição Diária >

Edição Semanal >

 38 anos do jornal o Mirante
Assine O Mirante e receba o jornal em casa
Destaques | 01-05-2026 10:00

“Uma Aventura” pela Golegã conquista leitores e vence prémio

“Uma Aventura” pela Golegã conquista leitores e vence prémio
partilhe no Facebook
partilhe no Twitter

Livro infantil da colecção “Uma Aventura”, com história passada na Golegã, venceu o Prémio Livro do Ano Bertrand na sua categoria, dando projecção nacional à vila ribatejana e ao seu território.

O livro “Uma Aventura na Curva do Rio”, cuja história tem como cenário a vila da Golegã, foi distinguido com o Prémio Livro do Ano Bertrand, vencendo na categoria de livros infantis. A obra integra a conhecida colecção juvenil “Uma Aventura”, da autoria de Ana Maria Magalhães e Isabel Alçada, e leva os leitores até à Golegã, território conhecido pela sua ligação ao cavalo, ao Tejo e às tradições ribatejanas.
Na edição deste ano do prémio estiveram a votação 271 obras, publicadas ou reeditadas em Portugal ao longo do ano. A escolha de “Uma Aventura na Curva do Rio” como Livro do Ano na categoria infantil representa também um motivo de orgulho para a Golegã, que vê nesta distinção uma forma de promover o concelho junto dos mais novos e das famílias. A presença da vila ribatejana numa colecção tão popular da literatura infanto-juvenil portuguesa constitui mais uma oportunidade para divulgar o património, a identidade e os lugares que fazem da Golegã uma referência cultural e turística.

Mais Notícias

    A carregar...
    Logo: Mirante TV
    mais vídeos
    pub1
    pub1

    Fotogaleria

    mais fotogalerias
    pub8
    pub8

    Edição Semanal

    Edição nº 1768
    29-04-2026
    Capa Médio Tejo
    Edição nº 1768
    29-04-2026
    Capa Lezíria Tejo
    Edição nº 1768
    29-04-2026
    Capa Vale Tejo
    29-04-2026
    Especiais de O MIRANTE
    22-04-2026
    Revista Saúde e Bem Estar
    25-02-2026
    Edição Retrospectiva 2025
    19-11-2025
    Edição do 38º Anivesário de O MIRANTE
    08-10-2025
    Revista 1000 Maiores Empresas da Região