Estradas degradadas em Alcanena entram finalmente na agenda das obras

A requalificação da ligação entre Bugalhos e a Estrada Nacional 3 deverá avançar ainda este ano, depois de vários alertas sobre o mau estado daquela via no concelho de Alcanena. A garantia foi deixada pelo executivo municipal na última reunião de câmara, em resposta ao vereador socialista Samuel Frazão, que voltou a colocar o tema em cima da mesa. O eleito do PS lembrou que a degradação da estrada em Bugalhos é um problema antigo e questionou o executivo sobre a existência de uma previsão concreta para a obra. Em resposta, o vereador com o pelouro da Protecção Civil, Gabriel Feitor, adiantou que a intervenção está nos planos da autarquia e que o lançamento do concurso deverá acontecer em Maio, embora sem avançar datas fechadas para o início dos trabalhos.

Gabriel Feitor referiu que a câmara pretende também avançar este ano com a requalificação da Estrada Municipal 1281, que liga Covão do Coelho ao limite do concelho, em direcção à Batalha. O autarca explicou que vai reunir em breve com os proprietários confinantes à estrada para apresentar a intervenção prevista, uma vez que será necessário proceder a “um pequeno alargamento” da via. Durante a reunião, Samuel Frazão chamou ainda a atenção para uma portaria publicada a 6 de Abril, que prevê apoios de 30 mil euros para produtores pecuários, defendendo que o município deve estar disponível para ajudar os munícipes nas candidaturas. Gabriel Feitor assegurou que a autarquia está atenta à medida e disponível para colaborar, através do Serviço Municipal de Protecção Civil e em articulação com as juntas de freguesia, garantindo um acompanhamento mais próximo aos produtores rurais que possam beneficiar do apoio.