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Destaques | 08-05-2026 12:00

Piscina municipal de Arruda dos Vinhos reabre após obras de recuperação

natacao nadar homem
foto ilustrativa
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Reabertura acontece a 11 de Maio depois de obras que se prolongaram durante vários meses.

Arruda dos Vinhos vai voltar a ter a sua piscina municipal em funcionamento já no próximo dia 11 de Maio, após vários meses encerrada devido a problemas estruturais no tanque. O equipamento esteve fechado desde Novembro do ano passado, depois de se terem desprendido vários azulejos no fundo da piscina, situação que obrigou à antecipação das obras de reparação inicialmente previstas para o verão.
A reabertura foi confirmada pelo vereador André Agostinho durante a última reunião de câmara, revelando que a intervenção realizada permitiu não só resolver o problema do tanque, mas também melhorar as condições gerais do espaço para os utilizadores.
Entre as principais alterações está a substituição dos antigos azulejos por uma tela específica para piscinas, uma solução considerada mais confortável para os praticantes das diferentes modalidades aquáticas. As obras incluíram ainda a renovação do piso da zona envolvente da piscina e dos balneários.
Tal como O MIRANTE já tinha dado nota, o município convidou cinco empresas para avaliar o estado do tanque e apresentar propostas de intervenção. Algumas das soluções apresentadas apostavam numa abordagem tradicional, enquanto outras defendiam métodos mais inovadores. A autarquia optou por analisar as diferentes possibilidades, tendo em conta a eficácia da intervenção e o impacto no orçamento municipal.
A Piscina Municipal de Arruda dos Vinhos dispõe de um tanque com 166,6 metros quadrados, distribuídos por cinco pistas, integrado num edifício de dois pisos. No rés-do-chão encontram-se as áreas de atendimento, serviços administrativos, balneários e zona técnica, enquanto o primeiro piso inclui cafetaria, salas de ginásio e um terraço com vista para a piscina. O espaço oferece actualmente várias atividades, entre as quais natação para bebés, crianças e adultos, pré-competição, natação livre, hidroginástica e hidroterapia.

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