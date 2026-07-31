Cavaleiro Andante - caricatura e ironia | 31-07-2026 07:00
Isaura Morais a jogar em casa
- FOTO – Município de Rio Maior
A Festa do Sal, nas Marinhas do Sal, em Rio Maior, terminou com uma Recriação Etnográfica da Safra do Sal.
A Festa do Sal, nas Marinhas do Sal, em Rio Maior, terminou com uma Recriação Etnográfica da Safra do Sal, organizada pelo município, que contou com dezenas de participantes, entre eles a deputada do PSD Isaura Morais, também presidente da Assembleia Municipal de Rio Maior, que estava a jogar em casa. Uma oportunidade para vestir outras roupagens e revelar talentos que não costuma mostrar em São Bento, palco onde pontificam alguns grandes artistas e o teatro é permanente, com muita farsa, drama e comédia.
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