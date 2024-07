Dia da Doação de Órgãos e Transplantação: Há 30 anos a viver com medula do irmão

A leucemia de João Vitorino agitou, há 30 anos, as consciências de Almeirim numa altura em que pouco se falava de transplantes de medula óssea. A história do bombeiro que sobreviveu à doença no Dia Nacional da Doação de Órgãos e da Transplantação que se assinala este dia 20 de Julho.

A juventude de João Vitorino foi-lhe roubada por uma leucemia linfoblástica aguda. Uma nova vida foi-lhe dada pelo irmão, na altura com 13 anos, num transplante de medula óssea. Estávamos em 1995 e João estava a iniciar as funções de telefonista nos Bombeiros Voluntários de Almeirim, onde hoje, passados 30 anos, é um dos mais antigos profissionais da corporação. Uma vez por ano vai à consulta no Instituto Português de Oncologia (IPO) de Lisboa com felicidade e orgulho pelo que fizeram por ele e por muitos outros, apesar de ter sido nesse hospital que passou os piores momentos da vida durante a preparação para o transplante em que gastava um litro de creme hidratante por dia para evitar que a pele ficasse queimada pela bomba de químicos que lhe entravam no corpo. Hoje diz que vive um dia de cada vez e encara a morte como algo natural, aconselhando as pessoas a aproveitarem a vida com a contenção necessária.