Devemos muito a todos os autarcas do poder local democrático

Tem boa memória, ou nem por isso?

Considero que tenho boa memória. E acredito que seja uma característica positiva. Recordo bem conversas, locais e aulas.

Existindo boas e más memórias, guarda mais das primeiras ou das segundas?

Prefiro boas memórias. As más são lições e aprendizagens. Prefiro não ficar baseado nelas.

Qual a melhor memória que guarda?

O nascimento da minha filha.

E a pior?

Como já disse prefiro não ficar baseado nelas.

Já lhe aconteceu estar com um amigo ou familiar que viveu um acontecimento consigo e que não recorda nada do que se passou, ou recorda-se dele de forma muito diferente?

Sim, naturalmente. Penso que todos nós já fomos confrontados com episódios desse género.

Que acontecimentos considera memoráveis na vida da região e porquê?

Do ponto de vista histórico, o 25 de Abril e a saída de Salgueiro Maia de Santarém. Do ponto de vista cultural, a nossa região ter visto nascer um nobel da Literatura. Do ponto de vista de acontecimentos desportivos destaco a Taça de Portugal em Hóquei Patins do meu Sporting de Tomar. Do ponto de vista de eventos, a Festa dos Tabuleiros.

Se pudesse propor a construção de um memorial público seria dedicado a quê ou a quem?

A todos os autarcas do poder local democrático. Devemos a eles muito. Transformaram os territórios.

Diz-se muitas vezes que as pessoas em cargos políticos têm má memória. Considera que já tinham má memória antes ou é um problema provocado pelos cargos para os quais são nomeadas ou eleitas?

Não acredito nisso e a prática não o confirma. Os políticos são o reflexo da nossa sociedade. Continuo com boa memória. Gosto de cumprir os compromissos e a palavra.

O que pensa das tradições?

As tradições são base da nossa sociedade. Elas evoluem naturalmente. Mas fazem parte das nossas gentes e também contribuem para o desenvolvimento. Uma sociedade sem tradições não tem memória e não tem futuro.

Há alguma tradição que tenha deixado de seguir? E há alguma que já não faça sentido?

As sociedades vão evoluindo. E as tradições também. Mas se elas existem é porque fazem sentido para as comunidades.

Qual a tradição que nunca deixará de respeitar?

O Natal em família.

O que acha desta tradição de O MIRANTE assinalar cada aniversário pedindo aos seus leitores e anunciantes que partilhem as suas opiniões sobre um determinado tema?

Acho uma bela ideia.

E que tema sugeria para o próximo?

O futuro da região.