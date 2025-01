Casa Pia trouxe impacto económico de 667 mil euros a Rio Maior

Um estudo realizado pela Escola Superior de Desporto de Rio Maior (ESDRM) analisou o impacto económico da temporada 2023/24, em que o Casa Pia Atlético Clube, também conhecidos como “Gansos”, tiveram como casa o estádio municipal da cidade. Fixou a saber-se que os lisboetas deverão prolongar estadia na região ribatejana por mais uma época.

O ambiente era de optimismo no auditório do Rio Maior Sports Centre, o complexo desportivo da cidade. Marcaram presença no evento algumas figuras da ESDRM, assim como do clube lisboeta, que se fez representar pelo CEO, Tiago Lopes. Em análise estiveram os 17 jogos a contar para a Primeira Liga de Futebol que foram realizados na temporada 2023/24, a primeira em que o Casa Pia chamou ao Estádio Municipal de Rio Maior de “casa”.

As 17 partidas representaram um impacto económico directo de 667 mil euros, apenas em espectadores, revelou Alfredo Silva, professor da ESDRM e coordenador do estudo. Foram analisados os gastos destes adeptos em várias áreas, como alojamento, refeições, transportes e parqueamento. Categorias como comitivas de equipas, árbitros ou patrocinadores não foram tidas em conta, estimando-se que o impacto tenha sido superior ao que foi apresentado no estudo.

O Estádio Municipal de Rio Maior tem capacidade para sete mil pessoas, sendo que a taxa média de ocupação na temporada 2023/24 foi de 38%. Cerca de 47% dos espectadores eram residentes no concelho, demonstrando também que a população “abraçou” o clube lisboeta como se de um clube local se tratasse. Os jogos que tiveram maior adesão foram diante do Sporting Clube de Portugal e do Sport Lisboa e Benfica, ambos com 99% da lotação esgotada. Seguiram-se os jogos frente ao Sporting Clube de Braga, Vitória Sport Clube e Futebol Clube do Porto, que ultrapassaram metade da capacidade do estádio.

“Falar de Rio Maior é falar de desporto”. Foi com estas palavras que o presidente da Câmara Municipal de Rio Maior, Filipe Santana Dias, iniciou o seu discurso. O autarca frisou o papel do desporto no desenvolvimento do município e assumiu o objectivo em tornar Rio Maior na cidade com mais prática desportiva per capita no país, atingindo o estatuto de primeira “Smart Sport City” em Portugal. O presidente não deixou de dar uma palavra ao Casa Pia AC, afirmando que ter uma equipa de primeira divisão a jogar em Rio Maior foi a “cereja no topo do bolo” de todo o trabalho que tem sido desenvolvido na região pelo desporto.

Um dos aspectos que foi abordado na conferência foi o investimento feito no estádio, para que ficasse capacitado a receber jogos da Primeira Liga. A empresa municipal DESMOR esteve encarregue de 45.3% dos mais de 822 mil euros que foram investidos na estrutura, mas salienta que também foi um investimento para o município, dado que o estádio serve também as escolas e clubes do concelho, tal como recebe provas de outros desportos.

O balanço foi positivo por parte de todas as partes envolvidas nesta parceria. O director da Escola Superior de Desporto de Rio Maior, Nuno Pimenta, frisou a importância deste projecto para o concelho e apresentou a disponibilidade da escola, que conta com mais de 1.200 estudantes, em colaborar cada vez mais com o projecto.

Sobre o futuro da parceria, o CEO dos “Gansos” assumiu que o vínculo deverá prolongar-se por, pelo menos, mais uma temporada, até ao final da época 2025/26. O responsável do clube afirmou que o projecto arquitectónico do novo Estádio Pina Manique, casa oficial do clube, já foi aprovado e aguarda agora por investimento para o arranque das obras.