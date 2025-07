Um casal de professores de Tomar que marcou várias gerações de alunos

Júlia Quadros e José Morgado, ambos com 66 anos de idade, constituem um casal de professores de Tomar que faz sucesso no mundo da música. Júlia Quadros está actualmente reformada, mas foi professora de Física e Química durante quase 44 anos. José Morgado vai reformar-se este ano, dando aulas de Artes Visuais. O casal conheceu-se em contexto de trabalho, na escola, em Tomar, estando casado há 36 anos. Têm dois filhos, um com 34 anos e outro com 31 anos. Partilham o gosto pela música, tendo começado a cantar juntos quando se conheceram. Hoje actuam em concertos e participam em diversos eventos na cidade de Tomar. O MIRANTE esteve na casa de Júlia Quadros e José Morgado e conversou com o casal sobre o seu percurso de vida.