Dia do Sapateiro: O Jorge das Fazendas de Almeirim é mestre na arte de fazer sapatos à mão

Em Fazendas de Almeirim há uma oficina onde se consertam e fazem sapatos de forma artesanal. O mestre do ofício é Jorge Gonçalves que apesar de o negócio ter esmorecido garante que ainda há quem valorize uns botins em pele de vitela feitos à mão. Este sábado, 25 de Outubro, assinala-se o Dia do Sapateiro, uma das profissões mais antigas e que está em declínio.

Entrar na oficina do sapateiro Jorge Gonçalves, nas Fazendas de Almeirim, é como ir parar a uma cápsula do tempo. Num onde ainda não se fabrica calçado em série, mas onde um par de sapatos demora dia e meio a fazer. “É assim mesmo, dia e meio é o que demoro, não é como na China onde se fazem sapatos em quatro minutos”, diz de canivete na mão direita enquanto a esquerda ajeita o retalho de couro que está ainda longe da sua forma final. É a partir dali, explica, que vai nascer um par de botas, tamanho 37, feito à medida e gosto da amazona- termo usado para uma mulher que monta a cavalo- que os encomendou.
*Reportagem completa na próxima edição semanal de O MIRANTE.
