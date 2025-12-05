Estrada do Carril é palco de acidentes e perigosa para peregrinos

A Estrada do Carril, no Carregado, continua a ser insegura para automobilistas e peregrinos, sendo palco regular de acidentes rodoviários. Aquela via é usada por pessoas dos concelhos de Azambuja, Alenquer e Vila Franca de Xira e é atravessada por viaturas pesadas.

Hélder Santos, da Jular Madeiras, empresa de Vila Nova da Rainha, Azambuja, tem comunicado o problema desde 2022 à Câmara de Alenquer, mas continua tudo na mesma. “Até hoje não houve qualquer intervenção na estrada; pelo contrário, o nível de degradação aumentou muito. Semana sim, semana não há o despiste de um carro, por vezes de um pesado, além das muitas avarias nas rodas e suspensões. Para quem vem de Lisboa, esta estrada é a mais curta, sendo que a EN 3 está saturada, e de manhã nunca são menos de 15 minutos para atravessar Vila Nova da Rainha”, refere ao nosso jornal, acrescentando que os peregrinos que se dirigem para Fátima ou Santiago de Compostela correm diariamente “risco de vida” sempre que usam aquela estrada.

“Já várias vezes presenciei, por causa do cruzamento de carros e camiões, peões serem projectados para a berma ou para a vala. A estrada é composta por várias rectas, que convidam a velocidades elevadas, nomeadamente pelos funcionários cansados, que fizeram turnos nocturnos nos armazéns de logística da zona. Apesar de não ser vosso munícipe, a nossa empresa emprega vários funcionários que o são, bem como muitos dos nossos fornecedores e clientes”, explicou Hélder Santos em exposição endereçada à Câmara de Alenquer, pedindo ainda ao executivo que dê prioridade à obra da Estrada do Carril.

Câmara de Alenquer garante que o projecto vai avançar

Em resposta a O MIRANTE, a Câmara de Alenquer informou que “se encontra a encetar os procedimentos legais necessários à boa execução da ciclovia junto ao Tejo. O projecto em causa abrangerá toda a zona ribeirinha da Vala do Carregado até ao limite do concelho, incluindo a Estrada do Carril. O projecto tem como prioridade assegurar a boa circulação e a regular convivência entre peões e veículos, proporcionando uma maior segurança nas deslocações intermodais e pedestres que cada vez mais se têm intensificado, quer seja por motivos laborais, de lazer ou religiosos”, explica o município.

Em 2022, a câmara, ainda no anterior mandato, disse que a construção de uma ciclovia a começar no Carregado estava prevista para o segundo semestre de 2023, mas não avançou. Essa ciclovia estava prevista para a Estrada Nacional 1, estendendo-se até ao rio Tejo, bem como até ao limite do concelho, no Rio Grande da Pipa, local onde faria a ligação ao passeio ribeirinho já no concelho de Vila Franca de Xira.