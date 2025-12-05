Fundação CEBI olha para o passado com orgulho e enfrenta o futuro com confiança

As fundações comunitárias têm a responsabilidade de assumir um papel pioneiro e inovador nas respostas sociais que desenvolvem, sob pena das respostas que dão à comunidade começarem a falhar. Os alertas foram deixados numa mesa redonda realizada pela Fundação CEBI de Alverca, no âmbito da sessão solene do 57.º aniversário da criação da instituição que tem o estatuto de fundação comunitária há 30 anos.

Representantes do Centro Português de Fundações, da Fundação Mendes Gonçalves, da Fundação Assistência, Desenvolvimento e Formação Profissional (ADFP) e da CASES - Cooperativa António Sérgio para a Economia Social, destacaram que estas organizações, por estarem profundamente enraizadas nos territórios, conhecem melhor do que ninguém as necessidades reais das populações e, por isso, têm condições únicas para criar soluções criativas, eficazes e adaptadas ao contexto local. Se não o fizerem, correm o risco de falhar com as respostas que as comunidades precisam.

A dificuldade em garantir financiamento estável, diversificado e de longo prazo do Estado foi mencionada como um obstáculo recorrente. Outro ponto central é a necessidade de fortalecer os mecanismos de cooperação entre fundações. A ideia de que muitas organizações continuam a trabalhar de forma isolada, quando poderiam beneficiar de aprendizagens mútuas, de projectos conjuntos e de modelos replicáveis, é também um desafio.

CEBI com muito por fazer

A sessão solene dos 30 anos do CEBI como fundação comunitária reuniu parceiros, colaboradores, famílias e a comunidade local, embora em menor número que em sessões anteriores. O momento ficou, como habitualmente, marcado pela actuação dos alunos do Colégio José Álvaro Vidal e pela homenagem aos trabalhadores com mais de 20 anos de dedicação à instituição.

Ana Maria Lima, presidente do conselho de administração da fundação, destacou o impacto das acções da instituição na vida das pessoas e das comunidades. “Olhamos para o passado com orgulho e para o futuro com a confiança de que ainda temos muito para fazer. Será sempre com grande entusiasmo que encararemos os desafios que nos forem surgindo”, afirmou.

A filha do fundador do CEBI, Mónica Vidal, que também pertence à administração da fundação, lembrou o papel transformador do CEBI na comunidade e pediu mais empatia da comunidade para com a instituição e a sua missão social. “Esta fundação permitiu que as famílias da Alverca tivessem ter os filhos a crescer num ambiente saudável, os jovens tornarem-se adultos e, acima de tudo, nos momentos de dificuldade, terem o apoio e o abraço amigo desta fundação. E esse é o maior património, o maior valor que o CEBI tem”, afirmou.